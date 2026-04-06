Gilmore Girls
Folge 9: Verstrickt
41 Min.Folge vom 06.04.2026
Lorelai spürt, dass ihre Freunde und Bekannten in Stars Hollow Christopher nicht als ihren Ehemann anerkennen. In dieser Rolle würden sie lieber Luke sehen. Lorelai versucht dennoch, Christopher zu integrieren und arrangiert für ihn ein Treffen mit Jackson. Die beiden Männer scheinen sich jedoch nicht viel zu sagen zu haben. Unterdessen trifft Rory bei einer Party auf Marty, der sich Mut antrinkt und ihr ein Geständnis macht.
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Gilmore Girls
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH