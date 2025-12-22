Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV 2Staffel 7Folge 12vom 22.12.2025
Folge 12: Mister Sorglos

41 Min.Folge vom 22.12.2025

Sookie bittet Lorelai, als Babysitterin einzuspringen, um ihren Kurzurlaub mit Jackson wahrnehmen zu können. Als Lorelai im Haus der beiden eintrifft, bemerkt sie sofort die angespannte Stimmung. Der Hintergrund: Jackson hat sich nicht wie versprochen nach der Geburt seines Kindes sterilisieren lassen und nun ist Sookie ungewollt wieder schwanger. Lorelai versucht, die Situation zu entschärfen ...

