Gilmore Girls
Folge 12: Mister Sorglos
41 Min.Folge vom 22.12.2025
Sookie bittet Lorelai, als Babysitterin einzuspringen, um ihren Kurzurlaub mit Jackson wahrnehmen zu können. Als Lorelai im Haus der beiden eintrifft, bemerkt sie sofort die angespannte Stimmung. Der Hintergrund: Jackson hat sich nicht wie versprochen nach der Geburt seines Kindes sterilisieren lassen und nun ist Sookie ungewollt wieder schwanger. Lorelai versucht, die Situation zu entschärfen ...
Genre:Tragikomödie, Romanze
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH