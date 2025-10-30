Gilmore Girls
Folge 10: Kindersegen
40 Min.Folge vom 30.10.2025
Christopher und Lorelai suchen in der Nähe von Stars Hollow nach einem neuen Zuhause. Christophers Herzdame ist jedoch nicht mit vollem Elan dabei und bald versteht er auch warum: Sie will ihre Bleibe in Stars Hollow nicht aufgeben. Hinzu kommt, dass Emily ihrer Tochter einen Dekorateur ans Bein gebunden hat, der die Hochzeitsfeier organisieren soll. Allerdings kommt keiner seiner Vorschläge bei Lorelai an.
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH