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Gilmore Girls

Tierisch traurig

sixxStaffel 7Folge 14vom 09.04.2026
Tierisch traurig

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Folge 14: Tierisch traurig

41 Min.Folge vom 09.04.2026

Michels geliebter Hund Chin-Chin ist gestorben und er bittet Lorelai, eine Trauerfeier zu organisieren. Dieser steht jedoch der Kopf woanders: Ihr Vater hat gerade eine Bypass-Operation hinter sich und sie fühlt sich von Christopher vernachlässigt und im Stich gelassen. Kurze Zeit später kommt es zu einer Aussprache zwischen den beiden.

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