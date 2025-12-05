Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gilmore Girls

Scherbenhaufen

Staffel 7Folge 2vom 05.12.2025
Scherbenhaufen

Gilmore Girls

Folge 2: Scherbenhaufen

41 Min.Folge vom 05.12.2025

Während Logan in London weilt, verbringt Rory die Semesterferien in Stars Hollow. Glücklicherweise ist auch ihre beste Freundin Lane in der Stadt. Diese hat ihre Flitterwochen hinter sich gebracht und zeigt sich ziemlich enttäuscht über die Zeit mit ihrem frischgebackenen Ehemann. Im Bett will es nämlich zwischen den beiden nicht so richtig klappen ...

