Gilmore Girls
Folge 2: Scherbenhaufen
41 Min.Folge vom 05.12.2025
Während Logan in London weilt, verbringt Rory die Semesterferien in Stars Hollow. Glücklicherweise ist auch ihre beste Freundin Lane in der Stadt. Diese hat ihre Flitterwochen hinter sich gebracht und zeigt sich ziemlich enttäuscht über die Zeit mit ihrem frischgebackenen Ehemann. Im Bett will es nämlich zwischen den beiden nicht so richtig klappen ...
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH