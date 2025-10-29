Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gilmore Girls

Ausgewohnt

sixxStaffel 7Folge 8vom 29.10.2025
Ausgewohnt

AusgewohntJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 8: Ausgewohnt

41 Min.Folge vom 29.10.2025

Lorelai lädt Rory zum Essen ein um ihr mitzuteilen, dass sie und Christopher spontan in Paris geheiratet haben. Die Neuigkeit kommt bei Rory alles andere als gut an. Sie verlässt wutentbrannt den Esstisch. Ihr Ärger verfliegt jedoch schnell, als Logan wieder zurückkehrt. Auf seiner Willkommensparty lernt Rory einen seiner Kollegen kennen, der ihr ein spannendes Angebot macht.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Gilmore Girls
sixx
Gilmore Girls

Gilmore Girls

Alle 3 Staffeln und Folgen