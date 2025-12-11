Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gilmore Girls

Vergurkt nochmal!

ATV 2Staffel 7Folge 5vom 11.12.2025
Vergurkt nochmal!

Vergurkt nochmal!Jetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 5: Vergurkt nochmal!

41 Min.Folge vom 11.12.2025

Es stinkt gewaltig in Stars Hollow! Grund dafür ist ein entgleister Zug voller Gewürzgurken, die nun auf dem Feld vor sich hin verrotten und die Luft verpesten. Der Stadtratsvorsitzende Taylor hat anscheinend keine besonders empfindliche Nase, denn er geht das Problem nicht an. Erst als die Bewohner auf die Barrikaden steigen, ändert er sein Vorgehen. Unterdessen herrscht auch zwischen Lorelai und Christopher dicke Luft, nachdem ein Brief von Sherry aus Paris ins Haus flattert.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Gilmore Girls
ATV 2
Gilmore Girls

Gilmore Girls

Alle 5 Staffeln und Folgen