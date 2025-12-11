Gilmore Girls
Folge 5: Vergurkt nochmal!
41 Min.Folge vom 11.12.2025
Es stinkt gewaltig in Stars Hollow! Grund dafür ist ein entgleister Zug voller Gewürzgurken, die nun auf dem Feld vor sich hin verrotten und die Luft verpesten. Der Stadtratsvorsitzende Taylor hat anscheinend keine besonders empfindliche Nase, denn er geht das Problem nicht an. Erst als die Bewohner auf die Barrikaden steigen, ändert er sein Vorgehen. Unterdessen herrscht auch zwischen Lorelai und Christopher dicke Luft, nachdem ein Brief von Sherry aus Paris ins Haus flattert.
Gilmore Girls
Alle 5 Staffeln und Folgen
