Gilmore Girls
Folge 4: Rein platonisch
41 Min.Folge vom 10.12.2025
Nach dem Liebesgeständnis von Christopher lässt sich Lorelai auf eine Annäherung ein, will jedoch, dass sie zunächst nur freundschaftlich miteinander zu tun haben. Ihre Freunde und Familie befürchten jedoch, dass sie ihr Ex wieder verletzen könnte. Unterdessen nimmt Luke seine Tochter April bei sich auf. Die verschönert nicht nur seine Wohnung, sondern startet auch einen Kuppelversuch mit ihrer Biologielehrerin.
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH