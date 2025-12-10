Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gilmore Girls

Rein platonisch

ATV 2Staffel 7Folge 4vom 10.12.2025
Rein platonisch

Rein platonischJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 4: Rein platonisch

41 Min.Folge vom 10.12.2025

Nach dem Liebesgeständnis von Christopher lässt sich Lorelai auf eine Annäherung ein, will jedoch, dass sie zunächst nur freundschaftlich miteinander zu tun haben. Ihre Freunde und Familie befürchten jedoch, dass sie ihr Ex wieder verletzen könnte. Unterdessen nimmt Luke seine Tochter April bei sich auf. Die verschönert nicht nur seine Wohnung, sondern startet auch einen Kuppelversuch mit ihrer Biologielehrerin.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Gilmore Girls
ATV 2
Gilmore Girls

Gilmore Girls

Alle 5 Staffeln und Folgen