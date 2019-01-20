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Goldrausch in Alaska

Ein verlässlicher Vater

DMAXFolge vom 20.01.2019
Ein verlässlicher Vater

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Goldrausch in Alaska

Folge vom 20.01.2019: Ein verlässlicher Vater

45 Min.Folge vom 20.01.2019Ab 12

Hohe Ausgaben und wenig Ertrag: Der Lohn für zusätzliche Arbeitskräfte würde am Quartz Creek das schmale Budget sprengen, deshalb springt in Nordamerika Ricks Vater ein. Der Senior übernimmt auf dem Claim die Nachtschicht, so kann die Waschanlage des Teams rund um die Uhr edelmetallhaltiges Erdreich verarbeiten. Auf Parker Schnabels 25-Hektar-Abschnitt laufen die Maschinen ebenfalls auf Hochtouren, bis Baggerfahrer Bree Harrison seinem Boss eine Reifenpanne meldet. Der Defekt wirft die Goldgräber erneut im Zeitplan zurück.

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