Goldrausch in Alaska
Folge vom 10.02.2019: Das Leid mit den Löchern
45 Min.Folge vom 10.02.2019Ab 12
60 Prozent weniger Edelmetall als in den Wochen zuvor: Rick Ness und seine Gefährten können sich den plötzlichen Einbruch nicht erklären, deshalb ziehen die Abenteurer am Quartz Creek einen Experten zurate. Freddy Dodge ist seit 40 Jahren im Goldgräbergeschäft tätig und kennt das Business wie seine Westentasche. Der erfahrene Schatzsucher nimmt auf dem Claim die Waschanlage des Teams unter die Lupe. Parker Schnabel und seine Crew bewegen unterdessen in der Wildnis 45 Tonnen schwere Gerätschaften von einem Einsatzort zum nächsten.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-9, Season 9-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.