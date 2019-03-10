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Goldrausch in Alaska

Ness braucht's nass

DMAXFolge vom 10.03.2019
Ness braucht's nass

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Goldrausch in Alaska

Folge vom 10.03.2019: Ness braucht's nass

44 Min.Folge vom 10.03.2019Ab 12

Tony Beets wird langsam ungeduldig. Denn statt Gold hat ihm sein zweiter Schwimmbagger bis dato nur Ärger eingebracht. Es wird höchste Zeit, dass die riesige Maschine endlich die Arbeit aufnimmt. Dazu müssen die Männer jedes Einzelteil mit schweren Trucks und Kränen zum Einsatzort bewegen. Lässt sich dieses ambitionierte Vorhaben noch vor dem Wintereinbruch realisieren? Rick Ness muss in Nordamerika ebenfalls improvisieren. Der Schatzsucher setzt auf Bewässerungstechnik, um dem hart gefrorenen Permafrostboden kostbares Edelmetall abzutrotzen.

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