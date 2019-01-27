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Goldrausch in Alaska

Die Verantwortung des Vorarbeiters

DMAXFolge vom 27.01.2019
Die Verantwortung des Vorarbeiters

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Goldrausch in Alaska

Folge vom 27.01.2019: Die Verantwortung des Vorarbeiters

44 Min.Folge vom 27.01.2019Ab 12

Erfahrene Fachkräfte sind im am Yukon nicht leicht zu finden. Deshalb kommen in Parker Schnabels Team auch Neulinge zum Einsatz. Vorarbeiter Dean Tosczak schaut den Quereinsteigern bei der Arbeit auf die Finger, damit die Waschanlage der Schatzsucher pro Stunde zwei Unzen Edelmetall im Wert von rund 2200 Euro abwirft. Tony Beets muss sich ebenfalls ins Zeug legen, wenn er sein angestrebtes Saisonziel noch erreichen will. Doch die Maschinen wollen nicht so, wie der Goldgräber will. Hat der Alaska-Veteran am Eureka Creek einen Plan B parat?

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