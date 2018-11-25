Goldrausch in Alaska
Folge vom 25.11.2018: Der Aufstieg des Rick Ness
45 Min.Folge vom 25.11.2018Ab 12
Seine Football-Karriere auf dem College wurde durch eine Verletzung jäh beendet. Doch Rick Ness ist in Michigan sehr bodenständig aufgewachsen. Dort lernte er schon als kleiner Junge, wie man schwere Maschinen bedient. Im Laufe der Jahre avancierte der Schatzsucher zu einem der besten Vorarbeiter, die Parker Schnabel jemals hatte. Und in der 9. Staffel steigt Rick zum Boss auf - am Quartz Creek leitet der Glücksritter sein eigenes Goldgräber-Projekt. Dieses Special erzählt die Geschichte eines ambitionierten Abenteurers, der sich auch von Widerständen nicht aufhalten lässt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.