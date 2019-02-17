Goldrausch in Alaska
Folge vom 17.02.2019: Altbewährte Technik
44 Min.Folge vom 17.02.2019Ab 12
Parker Schnabel schwimmt in Nordamerika das Gold davon. Sein Vorarbeiter Brennan Ruault legt mit dem Bulldozer auf dem Claim einen Abflusskanal an, um das Problem zu lösen. Und Tony Beets steht Wasser ebenfalls bis zum Hals. Die Erträge hinken weit hinter den Erwartungen zurück. Deshalb muss sich der Goldgräber-Veteran etwas einfallen lassen, wenn er die Saison in den verbleibenden zwei Monaten noch retten will. Dabei setzt Tony auf altbewährte Technik, denn die 40 Jahre alte „Pearson Box“ hat ihm in der Vergangenheit gute Dienste geleistet.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.