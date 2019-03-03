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Goldrausch in Alaska

Mit dem Boot kommt die Not

DMAXFolge vom 03.03.2019
Mit dem Boot kommt die Not

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Goldrausch in Alaska

Folge vom 03.03.2019: Mit dem Boot kommt die Not

45 Min.Folge vom 03.03.2019Ab 12

Für Minen-Boss Parker Schnabel und seine Gefährten läuft es am Scribner Creek endlich rund. Sechs Wochen vor dem Wintereinbruch haben die Männer bereits Gold im Wert von fast fünf Millionen Dollar ausgegraben. Mit dieser Ausbeute liegt das Team in Nordamerika gut im Zeitplan. Aber dann setzen die Schatzsucher ihre Errungenschaften leichtfertig bei einem Speedboot-Rennen aufs Spiel. Parker und sein Chefmechaniker Mitch Blaschke geben in den pfeilschnellen Wasserfahrzeugen zu viel Gas. Dieser Übermut hat böse Konsequenzen.

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