Goldrausch in Alaska
Folge vom 18.11.2018: Das Ende einer Ära
44 Min.Folge vom 18.11.2018Ab 12
Im Goldgräber-Business braucht man einen langen Atem. Wer wüsste das besser als Todd Hoffman? Der Schatzsucher kennt alle Höhen und Tiefen des Geschäfts. Im Klondike hat sein Team Edelmetall im Wert von 1,2 Millionen Dollar ausgegraben und nur ein Jahr später erlebte die Crew in Südamerika einen furchtbaren Albtraum. In Guyana haben die Männer keine Reichtümer angehäuft, sondern draufgezahlt. Trotzdem waren Todd und seine Gefährten zu Beginn der achten Staffel voller Zuversicht. In Colorado wollten die Glücksritter an alte Erfolge anknüpfen - aber dann kam alles anders.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-9, Season 9-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.