Ein Trockendock für den WinterJetzt kostenlos streamen
Goldrausch in Alaska
Folge vom 17.03.2019: Ein Trockendock für den Winter
44 Min.Folge vom 17.03.2019Ab 12
Im Yukon Territory sinken die Temperaturen. Bis zum Ende der Schürfsaison bleiben den Schatzsuchern nur noch vier Wochen Zeit. Deshalb kratzen Parker Schnabel und seine Gefährten auf ihrem Claim im Eiltempo jeden vielversprechenden Kubikmeter Erdreich zusammen, den sie finden können. Tony Beets und seine Crew bereiten sich in Nordamerika ebenfalls auf die eiskalte Jahreszeit vor. Die Abenteurer heben am Eureka Creek mit schweren Maschinen ein rund 370 Quadratmeter großes Trockendock aus, um ihren Schwimmbagger winterfest zu machen.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.