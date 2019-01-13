Goldrausch in Alaska
Folge vom 13.01.2019: Auf der Kippe
44 Min.Folge vom 13.01.2019Ab 12
Das Wasser läuft an der Ableitrinne vorbei. Wenn Parker Schnabel dieses technische Problem nicht in den Griff bekommt, landet er in Teufels Küche. Denn 13 000 Liter pro Minute könnten den Hang unterspülen, auf dem der Goldgräber seine Waschanlage platziert hat. „Sluicifer“ steht dort buchstäblich auf der Kippe. Tony Beets hebt derweil mit dem Flugzeug in Richtung Thistle Creek ab, um das Herzstück seiner zweiundsiebzig Jahre alten Dredge auszubauen. Die elf Meter lange und zwölf Tonnen schwere Trommel hängt an einer Stahlkonstruktion fest.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-9, Season 9-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.