Goldrausch in Alaska
Folge vom 07.04.2019: Feuer und Eis
65 Min.Folge vom 07.04.2019Ab 12
Der Tag der Abrechnung ist gekommen. Knacken Rick Ness und seine Crew am Quartz Creek die 1000-Unzen-Marke? Ist Tony Beets gigantischer Schwimmbagger nach endlosen Mühen und Rückschlägen in Nordamerika endlich einsatzbereit? Und wie ist es Parker Schnabel ergangen? Seine Rivalen haben dem jungen Minen-Boss beim Saisonstart gezielt Knüppel zwischen die Beine geworfen, um ihn in der Erfolgsspur auszubremsen. Aber Parker ist nicht der Typ, der sich von solchen Methoden einschüchtern lässt. In dieser Folge ziehen die Goldgräber Bilanz.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.