Goldrausch in Alaska
Folge vom 14.04.2019: Gold-Gurus
45 Min.Folge vom 14.04.2019Ab 6
Das Goldgräber-Business ist eine Wissenschaft für sich. An manchen Spots ist die Wahrscheinlichkeit, auf kostbares Edelmetall zu stoßen, höher als an anderen Orten. Aber am Ende kann niemand mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, wo man fette Nuggets findet. Deshalb verlassen sich erfahrene Schatzsucher bei der Arbeit nicht nur auf ihre Spürnase. Bevor die Teams mit schweren Maschinen anrücken, wird regelmäßig probegebohrt. Und es gibt in der Branche noch andere wichtige Regeln, die man beachten sollte - damit bei der Jagd nach Ruhm und Reichtum kein Fiasko droht.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.