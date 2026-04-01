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Gormiti

Der Anbruch des Meka (1)

Blue AntStaffel 2Folge 1vom 01.04.2026
Der Anbruch des Meka (1)

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Gormiti

Folge 1: Der Anbruch des Meka (1)

12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Nach dem spektakulären Sieg über die Darkans wiegen sich die Heralds in Sicherheit, doch sie haben nicht mit Voidus' perfidem Coup gerechnet. Dem düsteren Lord der Schatten ist es gelungen, eine Scherbe des Elestars zu infizieren und sich mit dem mächtigen Wappenschild zu verbinden. Dadurch konnte er die Meka-Artefakte an sich reißen und ihre gewaltige Energie entfesseln, um Unheil über Gorm zu bringen. Wird es den Heralds gelingen, die Artefakte rechtzeitig zu deaktivieren?

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