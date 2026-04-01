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Gormiti

Voidus Aufstand

Blue AntStaffel 2Folge 13vom 01.04.2026
Voidus Aufstand

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Gormiti

Folge 13: Voidus Aufstand

13 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Nach den Niederlagen von Gredd und Xathor greift Voidus selbst ein. Da der Elestar noch immer verdorben ist, errichtet er die Meka-Artefakte des Windes und des Eises und reist nach Gorm, um die Welt endgültig zu erobern. Den Heralds bleibt nur eine Chance: Sie müssen den Turm in einen Meka-Turm verwandeln und den Meka-Lord rufen. Doch ohne seine vier Meka-Ritter kann er nur einen einzigen Angriff abwehren. Wird das reichen, um Voidus aufzuhalten?

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