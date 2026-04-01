Gormiti
Folge 7: Rockys vereint
12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Das Schloss des Gesteins verliert zunehmend an Kraft und scheint nicht länger sicher zu sein - ein Werk von Voidus, der mithilfe des Meka-Artefakts die elementare Energie des Reiches absaugt und so die Festung schwächt. Es gibt nur eine Möglichkeit, diese Entwicklung aufzuhalten: Das Artefakt, das von den Darkans infiltriert wurde, muss umgehend deaktiviert werden!
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gormiti
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:ES, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Planeta Junior S.L.