Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gormiti

Der Anbruch des Meka (2)

DeAPlanetaStaffel 2Folge 2vom 01.04.2026
Der Anbruch des Meka (2)

Der Anbruch des Meka (2)Jetzt kostenlos streamen

Gormiti

Folge 2: Der Anbruch des Meka (2)

12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Angetrieben von den Meka-Artefakten haben die Darkans eine Macht auf Omega-Niveau erlangt. Selbst die Gormiti-Lords sind nicht stark genug, um sie zu besiegen. Die einzige Chance, die finsteren Krieger aufzuhalten, besteht darin, die mächtigsten Energien Gorms freizusetzen. Dem Turm gelingt es schließlich, die Heralds mit Ultra-Armschützern auszustatten - einer gewaltigen Verbindung aus elementarer Kraft und Meka-Energie. Doch wird dieses Upgrade ausreichen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Gormiti
DeAPlaneta
Gormiti

Gormiti

Alle 2 Staffeln und Folgen