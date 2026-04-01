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Gormiti

In tiefen Schwierigkeiten

Blue AntStaffel 2Folge 5vom 01.04.2026
In tiefen Schwierigkeiten

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Gormiti

Folge 5: In tiefen Schwierigkeiten

11 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Gredd versucht, den letzten Leuchtturm des Gesteins unter sich zu begraben, um den Heralds jede Möglichkeit zu nehmen, ihn zu aktivieren. Das Team muss sich daher aufteilen: Während Trek und Riff in die tiefsten Minen von Gorm hinabsteigen, stellen sich die anderen Gredds Angriffen entgegen. Doch die Zeit drängt und nur schnelles Handeln kann die drohende Katastrophe noch verhindern ...

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