Gormiti
Folge 20: Der letzte Fluch
12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Als die Heralds dem zweiten Leuchtturm des Eises gegenübertreten, werden sie von Cryptus und seinen Troopers eingekreist. Mitten im Gefecht aktiviert sich der Verteidigungsmechanismus des Turms - und Riff sowie Ikor stürzen unverhofft in das verfluchte Tal. Verfolgt von Soldaten auf brüchigem Eis, bleibt ihnen nur wenig Zeit: Sie müssen entkommen, bevor alles um sie herum explodiert.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Gormiti
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:ES, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Planeta Junior S.L.