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Gormiti

Der letzte Fluch

DeAPlanetaStaffel 2Folge 20vom 01.04.2026
Der letzte Fluch

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Gormiti

Folge 20: Der letzte Fluch

12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Als die Heralds dem zweiten Leuchtturm des Eises gegenübertreten, werden sie von Cryptus und seinen Troopers eingekreist. Mitten im Gefecht aktiviert sich der Verteidigungsmechanismus des Turms - und Riff sowie Ikor stürzen unverhofft in das verfluchte Tal. Verfolgt von Soldaten auf brüchigem Eis, bleibt ihnen nur wenig Zeit: Sie müssen entkommen, bevor alles um sie herum explodiert.

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