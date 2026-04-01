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Gormiti

Der erste Leuchtturm

DeAPlanetaStaffel 2Folge 3vom 01.04.2026
Der erste Leuchtturm

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Gormiti

Folge 3: Der erste Leuchtturm

12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Nicht nur die Heralds haben sich durch ihre Ultra-Armschützer verwandelt - auch Gredd ist es mithilfe des Meka-Artefakts gelungen, an Stärke zu gewinnen. Um der wachsenden Bedrohung standzuhalten, müssen die vier Helden den ersten Leuchtturm des Gesteins aktivieren. Doch der Turm ist durch ein starkes Abwehrsystem geschützt. Schon bald beginnt der Boden ringsum nachzugeben und verwandelt sich in tückischen Treibsand ...

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