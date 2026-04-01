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Gormiti

Eine Explosion heißer Luft

DeAPlanetaStaffel 2Folge 10vom 01.04.2026
Eine Explosion heißer Luft

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Gormiti

Folge 10: Eine Explosion heißer Luft

12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Riff und Eron sind Xathors Illusion zum Opfer gefallen und sitzen nun in einem Käfig fest - machtlos, den letzten Feuer-Leuchtturm zu verteidigen. Nur, wenn die beiden Heralds ihre Kräfte vereinen, haben sie eine Chance, die Angriffe Xathors zu vereiteln und die Energie des Turms zu aktivieren.

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