Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gormiti

Kalt wie Eis

Blue AntStaffel 2Folge 19vom 01.04.2026
Kalt wie Eis

Kalt wie EisJetzt kostenlos streamen

Gormiti

Folge 19: Kalt wie Eis

11 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Als Ikors Abenteuer im Eisreich beginnt und er gemeinsam mit seinen Freunden auf dem Weg ist, seinen ersten Leuchtturm zu aktivieren, stehen die Vier schon bald einem Cryptus mit Omega-Antrieb gegenüber. Der Darkan kann nun mehrere Portale erschaffen, um die Heralds von allen Seiten anzugreifen. Kann Ikor den finsteren Cryptus trotzdem aufhalten?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Gormiti
Blue Ant
Gormiti

Gormiti

Alle 2 Staffeln und Folgen