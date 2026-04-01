Gormiti
Folge 11: Riff steht in Flammen
12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Nach der Aktivierung der drei Feuer-Leuchttürme steht Riff vor seiner entscheidenden Herausforderung: Er muss Nukleor, den Meka-Gormiti des Feuers, in einem Kampf bezwingen, um ihn führen zu können. Doch Riffs feuriges Temperament und sein unbändiger Stolz könnten ihm zum Verhängnis werden - und Xathor lässt sich diese Chance nicht entgehen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Gormiti
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:ES, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Planeta Junior S.L.