Gormiti
Folge 12: Umgeben vom Bösen
12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Gemeinsam mit dem Meka-Gormiti des Feuers muss Riff das Artefakt im Feuerreich deaktivieren - doch es scheint auf Verteidigungskurs geschaltet zu sein. Als ob das nicht schon genug wäre, taucht Xathor auf, nun ausgestattet mit seiner neu gewonnenen Omega-Energie, die ihm die Macht verleiht, sich zu vervielfältigen. Können die Heralds ihn aufhalten?
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Gormiti
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:ES, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Planeta Junior S.L.