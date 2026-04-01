Gormiti
Folge 17: Die windige Art
12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Nach der Aktivierung seiner drei Leuchttürme muss sich Eron dem Wind-Meka-Gormiti Cosmyr stellen. Nur wenn es ihm gelingt, Cosmyr aus der Arena zu manövrieren, wird sich das mächtige Wesen den Helden anschließen, um gegen Voidus zu kämpfen. Doch hinter seinem harmlosen Äußeren verbirgt Cosmyr enorme Stärke. Eron bleibt nur eine Chance: Er vertraut auf seine typisch windige Art ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Gormiti
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:ES, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Planeta Junior S.L.