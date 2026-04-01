Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gormiti

Nichts zu lachen

Blue AntStaffel 2Folge 22vom 01.04.2026
Nichts zu lachen

Nichts zu lachenJetzt kostenlos streamen

Gormiti

Folge 22: Nichts zu lachen

12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Ikor ist es gelungen, seine drei Leuchttürme zu aktivieren. Nun steht ihm seine alles entscheidende Prüfung bevor: der Kampf gegen Kyonos, den Meka-Gormiti des Eises. Doch dessen ausgefeilte Kampftechniken stellen Ikor vor weit größere Herausforderungen, als er erwartet hatte. Um zu bestehen, muss er sich von seinem starren Wissen lösen und lernen, auf seine eigenen Instinkte zu vertrauen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Gormiti
Blue Ant
Gormiti

Gormiti

Alle 2 Staffeln und Folgen