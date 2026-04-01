Gormiti
Folge 23: Gemeinsam allein
12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Die Heralds sind sich sicher: Sie müssen nur noch das letzte Artefakt des Eises ausschalten, um Gorm endgültig von den bösen Kräften zu befreien. Doch Cryptus stellt sich den Helden in den Weg und nutzt seine Portale, um für Unruhe zu sorgen. Ikor bleibt keine Zeit zu zögern. Er muss rasch einen Plan schmieden, damit all die Missionen nicht vergebens waren. Doch war es wirklich klug, Trityon, den Herrn der Eis-Gormiti, zu rufen, der zwar stark aber nicht besonders schnell ist?
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Gormiti
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:ES, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Planeta Junior S.L.