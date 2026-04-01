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Gormiti

Gemeinsam allein

DeAPlanetaStaffel 2Folge 23vom 01.04.2026
Gemeinsam allein

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Gormiti

Folge 23: Gemeinsam allein

12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Die Heralds sind sich sicher: Sie müssen nur noch das letzte Artefakt des Eises ausschalten, um Gorm endgültig von den bösen Kräften zu befreien. Doch Cryptus stellt sich den Helden in den Weg und nutzt seine Portale, um für Unruhe zu sorgen. Ikor bleibt keine Zeit zu zögern. Er muss rasch einen Plan schmieden, damit all die Missionen nicht vergebens waren. Doch war es wirklich klug, Trityon, den Herrn der Eis-Gormiti, zu rufen, der zwar stark aber nicht besonders schnell ist?

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