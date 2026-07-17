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Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 352: Guten Morgen Österreich vom 17.07.2026
119 Min.Folge vom 17.07.2026
Meeresbiologe Georg Scattolin sprach über den WWF-Schutz fürs Mittelmeer. Mit Adel-Expertin Marion Nachtwey ging es um die Urlaubspläne der Royals und ihre bevorzugten Ferienorte. Lillian Moschen stellte Christopher Nolans "Die Odyssee" vor, Lydia Maderthaner kochte. Nach Bärensichtungen sicherten Imker ihre Bienenstöcke mit Elektrozäunen. Inatura-Biologin Elisabeth Ritter erklärte Asiatische Hornissen. "Guten Morgen Österreich" besuchte außerdem eine ausgezeichnete Senioren-WG in Schwarzach.
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