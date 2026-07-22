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Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 355: Guten Morgen Österreich vom 22.07.2026
123 Min.Folge vom 22.07.2026
Zum "World Brain Day" ging es um neurologische Erkrankungen und ihre Bedeutung für eine alternde Gesellschaft. Außerdem standen der Schutz von Bergwiesen und Luchsen in Oberösterreich sowie das 20-jährige Jubiläum des Europakreuzes am Feuerkogel im Mittelpunkt. Martina Reuter präsentierte aktuelle Sommertrends.
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