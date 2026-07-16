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Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 351: Guten Morgen Österreich vom 16.07.2026
Das WM-Update kam von Christian Diendorfer. Gartentipps wurden von Gärtnermeister Reinhard Kittenberger und Landschaftsplaner Max Schiller gegeben. Das Poolbar-Festival in Feldkirch lief bereits auf Hochtouren und verwandelte das Alte Hallenbad sowie die Reichenfeldwiese wieder in einen Treffpunkt für Musik, Kunst, Film und Popkultur. Der Katzenturm in Feldkirch ist nicht nur das Wahrzeichen der Stadt: Das Bauwerk aus dem 16. Jahrhundert beherbergt auch die größte Glocke Vorarlbergs. Doch wozu diente der Turm und woher hat er seinen eigentümlichen Namen? Fritz Koroschitz, der "Glöckner vom Katzenturm" und Stadtführer Georg Fink informierten über die Hintergründe. In der Senioren-Betreuung Nenzing kommt es schon einmal vor, dass ein Alpaka durch die Gänge spaziert. Im Rahmen der tiergestützten Pädagogik bekommen die Bewohnerinnen und Bewohner wöchentlich Besuch von verschiedenen Tieren. Die Begegnungen mit ihnen sorgen für Freude, wecken Erinnerungen und wirken sich positiv auf das Wohlbefinden der Menschen aus.
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