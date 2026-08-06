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Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 366: Guten Morgen Österreich vom 06.08.2026
122 Min.Folge vom 06.08.2026
ORF-Reporter Bernie Weihsinger war in Wien mit einem Mähbootfahrer auf der Alten Donau unterwegs, wo Algen aus dem Wasser entfernt werden. Außerdem sprach er mit dem Leiter der MA 45 über die Wasserqualität in der Stadt. Gärtnermeister Reinhard Kittenberger war zu Besuch im Studio und gab neue Gartentipps.
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