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Guten Morgen Österreich 06:30

Guten Morgen Österreich vom 10.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 368vom 10.08.2026
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Guten Morgen Österreich 06:30

Folge 368: Guten Morgen Österreich vom 10.08.2026

125 Min.Folge vom 10.08.2026

Christoph Kotanko analysiert aktuelle politische Entwicklungen im Land und der ehemalige Israel-Korrespondent David Kriegleder berichtet über seine Erfahrungen im Nahen Osten. Chefinspektor Reinhard Gartner erklärt moderne Betrugsmaschen im Netz. Außerdem zeigt Extremsportler Thomas Hansa mit 60 Jahren, wie man auch trotz Rollstuhl Fallschirmspringen und Paragleiten kann. Und: In Tieschen sollen 195 Nationen eine "Friedensmauer" mitgestalten.

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