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Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 362: Guten Morgen Österreich vom 31.07.2026
124 Min.Folge vom 31.07.2026
Zu Gast war Darmexpertin Dr. Birgit Dinnewitzer, die Fakten und Mythen rund um die Darmgesundheit einordnete. Außerdem bereitete Haubenkoch Robert Letz Smash Taco Burger zu. Am Kitzsteinhorn ging es um die Folgen des Klimawandels für Gletscher, Permafrost und die Tierwelt. Das ORF-Verifikationsteam erklärte die neue KI-Kennzeichnungspflicht.
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