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Guten Morgen Österreich 06:30

Guten Morgen Österreich vom 27.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 358vom 27.07.2026
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Guten Morgen Österreich 06:30

Folge 358: Guten Morgen Österreich vom 27.07.2026

126 Min.Folge vom 27.07.2026

Hans Bürger analysiert die Zukunft der Wehrdienstreform und die Entwicklung des bevorstehenden Social-Media-Verbots für Jugendliche. Gerhard Prohaska fasst die Sport-Ereignisse vom Wochenende rund um die Formel 1 und Tennis-Youngster Lilli Tagger zusammen. In Salzburg gestatten Theater pünktlich zum Festspiel-Auftakt einen Blick hinter die Kulissen ihrer aufwendigen Produktionen, ein Freibad bietet lebensrettende Sicherheitskurse an und ein ehemaliger Grenzposten, die Festung Kniepass, besticht durch seine neuen Erlebnis-Angebote.

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