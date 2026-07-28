Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Guten Morgen Österreich 06:30

Guten Morgen Österreich vom 28.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 359vom 28.07.2026
Guten Morgen Österreich vom 28.07.2026

Guten Morgen Österreich vom 28.07.2026Jetzt kostenlos streamen

Guten Morgen Österreich 06:30

Folge 359: Guten Morgen Österreich vom 28.07.2026

127 Min.Folge vom 28.07.2026

Wie gravierend ist die Grundwassersituation in Österreich? Hydrologe Günter Blöschl klärt auf. Die Wehrdienst-Verlängerung und Zivildienst-Reform wurden beschlossen – "Guten Morgen Österreich" hat sich ein erstes Meinungsbild über die Neuerungen auf den Straßen Wiens eingeholt. Außerdem geht es nach Salzburg, wo Klimagärtnerinnen und Klimagärtner die Stadt grüner machen wollen. Und: Buchhändlerin Romana Ledl präsentiert neue Lesetipps.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Guten Morgen Österreich 06:30
ORF2
Guten Morgen Österreich 06:30

Guten Morgen Österreich 06:30

Alle 1 Staffeln und Folgen