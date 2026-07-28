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Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 359: Guten Morgen Österreich vom 28.07.2026
127 Min.Folge vom 28.07.2026
Wie gravierend ist die Grundwassersituation in Österreich? Hydrologe Günter Blöschl klärt auf. Die Wehrdienst-Verlängerung und Zivildienst-Reform wurden beschlossen – "Guten Morgen Österreich" hat sich ein erstes Meinungsbild über die Neuerungen auf den Straßen Wiens eingeholt. Außerdem geht es nach Salzburg, wo Klimagärtnerinnen und Klimagärtner die Stadt grüner machen wollen. Und: Buchhändlerin Romana Ledl präsentiert neue Lesetipps.
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