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Guten Morgen Österreich 06:30

Guten Morgen Österreich vom 05.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 365vom 05.08.2026
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Guten Morgen Österreich 06:30

Folge 365: Guten Morgen Österreich vom 05.08.2026

126 Min.Folge vom 05.08.2026

ORF-Moderatorin Simone Stribl wird Österreichs Spitzenpolitiker:innen in den „Sommergesprächen“ interviewen und erzählte, wie sie sich darauf vorbereitet und was die wichtigsten Gesprächsthemen sein werden. Julian le Play und LEMO präsentierten im Studio ihre neue gemeinsame Single „Brüder“.

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