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Guten Morgen Österreich 06:30

Guten Morgen Österreich vom 30.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 361vom 30.07.2026
Guten Morgen Österreich vom 30.07.2026

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Guten Morgen Österreich 06:30

Folge 361: Guten Morgen Österreich vom 30.07.2026

132 Min.Folge vom 30.07.2026

Bei "Guten Morgen Österreich" standen diesmal praktische Tipps für den Sommer im Mittelpunkt: Dominik Zeidler von der Wiener Berufsfeuerwehr erklärte, worauf beim Grillen zu achten ist und was im Brandfall zu tun ist. Landschaftsplaner Max Schiller zeigte, wie Bäume richtig gepflanzt werden. Außerdem ging es ums Weitwandern und darum, wie man sicher auf den Almen unterwegs ist.

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