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Guten Morgen Österreich 06:30

Guten Morgen Österreich vom 24.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 357vom 24.07.2026
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Guten Morgen Österreich 06:30

Folge 357: Guten Morgen Österreich vom 24.07.2026

125 Min.Folge vom 24.07.2026

Topfenknödel, Straßenkunst und eine Reise in Oberösterreichs Vergangenheit: Köchin Lydia Maderthaner zeigte ihre süße Spezialität, während das Linzer Pflasterspektakel die Innenstadt in eine internationale Bühne verwandelte. Im Schlossmuseum Linz und bei den letzten Zillenbauern Österreichs wurde zudem lebendige Geschichte entdeckt.

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