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Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 353: Guten Morgen Österreich vom 20.07.2026
118 Min.Folge vom 20.07.2026
Nach dem WM-Finale haben Christian Diendorfer und Michael Liendl die Höhepunkte des Turniers analysiert. Innenpolitik- und EU-Experte Hans Bürger hat die wichtigsten aktuellen politischen Entwicklungen eingeordnet. Reporter Roland Huber war in Oberösterreich unterwegs: Im Nationalpark Resort Dilly in Windischgarsten ging es um die Ansprüche internationaler Fußballklubs an Trainingslager. Außerdem hat er mit Forschenden über Mars-Simulationen und Österreichs Rolle in der Weltraumforschung gesprochen. Dazu gab es Einblicke in neue Hochzeitstanz-Trends und regionale Mühlviertler Küche.
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