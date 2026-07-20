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Guten Morgen Österreich 06:30

Guten Morgen Österreich vom 20.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 353vom 20.07.2026
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Guten Morgen Österreich 06:30

Folge 353: Guten Morgen Österreich vom 20.07.2026

118 Min.Folge vom 20.07.2026

Nach dem WM-Finale haben Christian Diendorfer und Michael Liendl die Höhepunkte des Turniers analysiert. Innenpolitik- und EU-Experte Hans Bürger hat die wichtigsten aktuellen politischen Entwicklungen eingeordnet. Reporter Roland Huber war in Oberösterreich unterwegs: Im Nationalpark Resort Dilly in Windischgarsten ging es um die Ansprüche internationaler Fußballklubs an Trainingslager. Außerdem hat er mit Forschenden über Mars-Simulationen und Österreichs Rolle in der Weltraumforschung gesprochen. Dazu gab es Einblicke in neue Hochzeitstanz-Trends und regionale Mühlviertler Küche.

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