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Positive Bilanz: Spannende Liga und neuer Liga-Cup

krone.tvStaffel 2025Folge 17vom 02.01.2026
Positive Bilanz: Spannende Liga und neuer Liga-Cup

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Folge 17: Positive Bilanz: Spannende Liga und neuer Liga-Cup

25 Min.Folge vom 02.01.2026

Am Ende des Jahres heißt es auch im Handball-Sport: Bilanz ziehen! Moderator Martin Grasl unterhält sich mit HLA Geschäfsführer Christoph Edelmüller und dem CEO der Finanzfuchsgruppe (Hauptsponsor des neuen Liga-Cups) Christian Mattasits über die Erkenntnisse nach der Cup-Vorrunde. Außerdem blicken wir auf ein erfolgreiches Handball-Jahr 2025 zurück!

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