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Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Alpl, Joglland

ORF IIIStaffel 1Folge 239vom 27.03.2026
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Harrys liabste Hütt'n

Folge 239: Harrys liabste Hütt'n: Alpl, Joglland

26 Min.Folge vom 27.03.2026

Schnee, Schmäh und steirischer Sound: Harry stürzt sich ins Winterabenteuer im Mürztal! Mit den "uafoach stoarken" Edlseern geht’s vom Skigebiet Alpl direkt zur Hüttengaudi auf der Kressbachalm. Dampflok-Feeling in der Feistritztalbahn, Pferdestärke am Töchterlehof und Kutschenromantik inklusive. Finale? Musik, Stimmung und Gänsehaut in der Waldheimat. Wer da nicht mitwill, verpasst was! Bildquelle: ORF/Fritz Kristoferitsch

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