Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Braver HundJetzt kostenlos streamen
Helmi
Folge 266: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Braver Hund
6 Min.Folge vom 23.05.2026
Sokrates hat ein schlechtes Gewissen: Im Traum hat er Helmi gebissen, weil der ihm seinen Lieblingsknochen weggenommen hat. Dabei würde er Helmi doch in Wirklichkeit nicht mal anknurren! Und wie es der Zufall will, läutet in diesem Moment der MAUS-Alarm. Helmi muss sich um Julia kümmern, die bei Lena zu Gast ist und sich dort voller Begeisterung auf den Familienhund stürzen will, obwohl der gerade beim Fressen ist? Auch ein "braver" Hund ist ein Tier und folgt seinen Instinkten. Darauf muss man Rücksicht nehmen. Bildquelle: ORF
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