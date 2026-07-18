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Helmi

Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Roller mit E

ORF1Staffel 1Folge 284vom 18.07.2026
Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Roller mit E

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Helmi

Folge 284: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Roller mit E

7 Min.Folge vom 18.07.2026

Jonas’ ältere Schwester Katja holt ihn mit ihrem neuen E-Scooter von der Schule ab. Als die beiden ohne Helm losfahren, stoppt Helmi sie. Helmi erklärt ihnen, dass es nicht erlaubt ist, zu zweit auf dem E-Scooter zu fahren. Obwohl Katja mit zwölf Jahren keinen Helm mehr tragen muss, ist es viel sicherer, wenn sie trotzdem einen trägt – so, wie sie es auch beim Radfahren macht. Bildquelle: ORF

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