Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Roller mit EJetzt kostenlos streamen
Helmi
Folge 284: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Roller mit E
7 Min.Folge vom 18.07.2026
Jonas’ ältere Schwester Katja holt ihn mit ihrem neuen E-Scooter von der Schule ab. Als die beiden ohne Helm losfahren, stoppt Helmi sie. Helmi erklärt ihnen, dass es nicht erlaubt ist, zu zweit auf dem E-Scooter zu fahren. Obwohl Katja mit zwölf Jahren keinen Helm mehr tragen muss, ist es viel sicherer, wenn sie trotzdem einen trägt – so, wie sie es auch beim Radfahren macht. Bildquelle: ORF
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